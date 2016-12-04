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Порошенко приказал наказать виновных в гибели полицейских под Киевом

4 декабря в 16:15

Неудачно спланированная операция по поимке грабителей привела к перестрелке между полицейскими. Расследованием трагедии займется Генеральная прокуратура.

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Порошенко распорядился выявить виновных в гибели полицейских
Василий Артюшенко, ZN.UA
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным полицейских, погибших из-за несогласованных действий в селе Княжичи Киевской области.

"Причины этой болезненной трагедии должны быть расследованы. И все виновные – наказаны", - написал Порошенко в своем твиттере.

 

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи под Киевом из-за несогласованных действий погибли двое сотрудника Госслужбы охраны, двое полицейских и сотрудник спецподразделения КОРД.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что расследованием гибели полицейских займется Генеральная прокуратура.

По материалам: ZN.UA
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Тэги полиция Порошенко
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1 комментарий
  • Василь Магулій Сегодня, 16:33 Цікаво, скільки ще має загинути поліцейських, і на скільки ще має зрости злочинність щоб державні мужі зрозуміли, що поліцією мають керувати не бізнесмени, політики і діти в 24 роки, а професіонали? Больше читайте здесь: http://zn.ua/UKRAINE/poroshenko-prikazal-nakazat-vinovnyh-v-gibeli-policeyskih-pod-kievom-232195_.html Ответить Цитировать Пожаловаться
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