Порошенко приказал наказать виновных в гибели полицейских под Киевом

Неудачно спланированная операция по поимке грабителей привела к перестрелке между полицейскими. Расследованием трагедии займется Генеральная прокуратура.
"Причины этой болезненной трагедии должны быть расследованы. И все виновные – наказаны", - написал Порошенко в своем твиттере.
Висловлюю співчуття рідним загиблих поліцейських.— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 грудня 2016 р.
Причини цієї болючої трагедії мають бути розслідувані. І всі винні - покарані
Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи под Киевом из-за несогласованных действий погибли двое сотрудника Госслужбы охраны, двое полицейских и сотрудник спецподразделения КОРД.
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что расследованием гибели полицейских займется Генеральная прокуратура.ZN.UA