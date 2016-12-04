Порошенко приказал наказать виновных в гибели полицейских под Киевом

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Неудачно спланированная операция по поимке грабителей привела к перестрелке между полицейскими. Расследованием трагедии займется Генеральная прокуратура.

Порошенко распорядился выявить виновных в гибели полицейских Василий Артюшенко, ZN.UA

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным полицейских, погибших из-за несогласованных действий в селе Княжичи Киевской области.

"Причины этой болезненной трагедии должны быть расследованы. И все виновные – наказаны", - написал Порошенко в своем твиттере.

Висловлюю співчуття рідним загиблих поліцейських.



Причини цієї болючої трагедії мають бути розслідувані. І всі винні - покарані — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 грудня 2016 р.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи под Киевом из-за несогласованных действий погибли двое сотрудника Госслужбы охраны, двое полицейских и сотрудник спецподразделения КОРД.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что расследованием гибели полицейских займется Генеральная прокуратура.