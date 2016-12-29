Порошенко предупредил о возможности диверсий на объектах критической инфраструктуры

В первую очередь диверсии сконцентрированы в Донецкой и Луганской областях, но опасность существует по всей Украине.

Президент собрал заседание СНБОУ по вопросу кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры Сайт президента Украины

Украины на своем заседании рассматривает основные принципы информационной безопасности, в первую очередь угрозы кибербезопасности и противодействии им, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины.

"На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и служба умеет предупреждать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", - подчеркнул президент Петр Порошенко, добавив, что важно обмениваться опытом со странами-партнерами.

Президент напомнил о задержании группы вооруженных лиц в районе Запорожской АЭС, совершении диверсионных актов на наземном магистральном газопроводе высокого давления "Богородчаны – Долина" в Ивано-Франковской области и "Уренгой - Помары - Ужгород" в Полтавской области.

Кроме того, имели место целенаправленные действия террористических группировок по нарушению функционирования и уничтожению объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, объектов электро-, газо - и водоснабжения, в первую очередь это было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.

Глава государства также напомнил, что в конце 2015 – начале 2016 года осуществлены кибератаки на объекты энергетической отрасли, атомные электростанции, аэропорт "Борисполь".

В июне 2016 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что украинские правоохранители смогли предупредить 300 террористических актов, направленных на дестабилизацию внутри Украины.