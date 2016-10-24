Порошенко представил нового главу военной разведки

ГУР Минобороны возглавил СБУшник Василий Бурба.
Президент отметил улучшение взаимодействия между военной разведкой и другими украинскими правоохранительными органами и спецслужбами, а также с зарубежными коллегами.
Глава государства вручил государственные награды ряду сотрудников ГУР Минобороны с формулировкой "за проявленное мужество и героизм в защите территориальной целостности Украины".
38-летний генерал-майор Василий Бурба закончил Национальную академию Службы безопасности Украины. Долгое время служил в СБУ, имеет статус участника антитеррористической операции. 15 октября президент назначил Бурбу начальником ГУР Минобороны.
Напомним, 15 октября президент Украины Петр Порошенко уволил с должности начальника ГУР Минобороны генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, назначив его заместителем главы Администрации президента. Кондратюк заменил на этой должности Андрея Таранова, который погиб 18 сентября, разбившись на водном мотоцикле около Гаванского моста на Днепре в Киеве.ZN.UA