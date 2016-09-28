Порошенко предложил под эгидой ООН разработать механизм наказания виновных в катастрофе MH17

Президент надеется, что следствие назовет имена исполнителей преступления и тех, кто отдавал приказ.

Украинский президент прокомментировал результаты расследования JIT по малазийскому Боингу president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Министерств иностранных дел, юстиции и обороны, а также Службе безопасности Украины продолжить координиацию действий по оказанию помощи Объединенной следственной группе (Joint Investigation Team, JIT), чтобы она как можно скорее представила окончательные результаты своей работы по установке личностей, причастных кв небе над оккупированным Донбассом.

На заседании Совета безопасности и обороны в среду, 28 сентября, президент заявил, что после оглашения окончательных результатов расследования необходимо скоординировать действия по привлечению преступников к отвественности как с помощью национальных, так и международной судебной системы, сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Подчеркиваю, что, по моему мнению, наиболее эффективным было бы создание под эгидой Совета Безопасности ООН механизма привлечения к ответственности виновных в этой катастрофе", – подчеркнул глава государства. Он также выразил уверенность, что что для успешного завершения расследования нужна поддержка международного сообщества и сотрудничество со стороны всех заинтересованных стран.

Президент напомнил, что представители Украины принимают участие в работе JIT, а также выразил надежду, что будут названы и фамилии и тех, кто непосредственно совершил это преступление, и тех, кто отдавал приказ.

Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.