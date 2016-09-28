Порошенко предложил под эгидой ООН разработать механизм наказания виновных в катастрофе MH17

Президент надеется, что следствие назовет имена исполнителей преступления и тех, кто отдавал приказ.
На заседании Совета безопасности и обороны в среду, 28 сентября, президент заявил, что после оглашения окончательных результатов расследования необходимо скоординировать действия по привлечению преступников к отвественности как с помощью национальных, так и международной судебной системы, сообщает пресс-служба Администрации президента.
"Подчеркиваю, что, по моему мнению, наиболее эффективным было бы создание под эгидой Совета Безопасности ООН механизма привлечения к ответственности виновных в этой катастрофе", – подчеркнул глава государства. Он также выразил уверенность, что что для успешного завершения расследования нужна поддержка международного сообщества и сотрудничество со стороны всех заинтересованных стран.
Президент напомнил, что представители Украины принимают участие в работе JIT, а также выразил надежду, что будут названы и фамилии и тех, кто непосредственно совершил это преступление, и тех, кто отдавал приказ.
Напомним, Боинг-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.
28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.
Подробнее о последнем отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.ZN.UA