Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

Президент попросил вспомнить всех героев, павших за Украину.
"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, павших за Украину. И особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - написал он на своей странице в Facebook.
Сегодня христине восточного обряда празднует Воскрешение Господне. По данным полиции, на пасхальные праздники ожидается проведение богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружениях. Участие в них могут принять почти 8 млн. граждан. В пасхальную ночь за общественным порядком проследят 25 тысяч правоохранителей.