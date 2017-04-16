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Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

16 апреля в 02:22

Президент попросил вспомнить всех героев, павших за Украину. 

Порошенко Пасха
Порошенко отметил Пасху
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины Пасхой.   

"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, павших за Украину. И особенно покорнейше прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - написал он на своей странице в Facebook. 

Сегодня христине восточного обряда празднует Воскрешение Господне. По данным полиции, на пасхальные праздники ожидается проведение богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружениях. Участие в них могут принять почти 8 млн. граждан. В пасхальную ночь за общественным порядком проследят 25 тысяч правоохранителей. 

Тэги Украина Пасха Порошенко герой тысяча граждане поздравление президент участок
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