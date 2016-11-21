Порошенко посоветовал ЕС учиться у Украины реформированию государства

Президент назвал Украину самой еврооптимистической страной.

Порошенко выступил на мероприятии по случаю Дня Достоинства и Свободы Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы посоветовал Европейскому Союзу учиться у Украины, как реформировать государство.

"Смотря кадры с Евромайдана и получая социологические опросы сегодня, можем сказать: Украина - самая еврооптимистическая страна в Европе. Когда в отдельных странах царит евроскептицизм, пускай они у нас учатся, как любить Европу, как бороться за европейские ценности и как реформировать государство", - сказал Порошенко, передает телеканал "112"

Президент также отметил, что отмена визового режима является падением еще одного барьера в нашем едином цивилизационном пространстве.

21 ноября Украина отмечает третью годовщину Евромайдана – День Достоинства и Свободы.

Накануне вечером, 20 ноября, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Перед Днем достоинства и Свободы президент в своем обращении напомнил, что Евромайдан собрался "без каких-либо политиков". А после избиения первых участников "Беркутом" на улицы вышли миллионы украинцев.

По его словам, после победы Революции достоинства над режимом оказалось, что от государственного аппарата "остался только штурвал, да и тот гнилой". Порошенко подчеркнул, что в экономике, чтобы избежать дефолта и катастрофы, правительство не имело никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам, на которые соседи Украины пошли еще в 90-х.

В начале ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании стране Дня Достоинства и Свободы 21 ноября – в годовщину начала акций в поддержку подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, которые переросли в Революцию Достоинства. Праздничная дата установлена в ознаменование "начала судьбоносных для Украины событий - Оранжевой революции и Революции Достоинства".