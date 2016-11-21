Порошенко посмертно наградил двух майдановцев-атошников званием Героя Украины

Посмертными наградами отмечены киборг Сергей Табала и Андрей Снитко, который погиб под Иловайском.

18-летние Сергей Табала — киборг “Север” и волынянин Андрей Снитко посмертно награждены званием Героя Украины Официальный твиттер президента Украины Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы сообщил, что присвоил двум участникам Евромайдана и антитеррористической операции звание Героев Украины.

"Я особо хотел бы отметить двух ребят, которые навсегда остались 18-летними, которые были на Майдане по зову души. Это Сергей Табала — киборг "Север"...и 18-летний волынянин Андрей Снитко — под Иловайськом накрыл собственным телом русскую гранату, спасая побратимов украинцев", - сказал Порошенко во время выступления.

Он подчеркнул, что принял решение к годовщине Евромайдана наградить самых 18-летних майдановцев званием Героев Украины — посмертно.

Порошенко попросил присутствующих почтить минутой молчания память всех Героев, павших на полях русско-украинской войны, а также Героев Небесной Сотни

"Присвоил Сергею Табали и Андрею Снитко, участникам Майдана, которые добровольцами пошли на фронт, звание Героев Украины посмертно", - написал Порошенко в Twitter.

Присвоил Сергею Табалі и Андрею Снітку, участникам Майдана, которые добровольцами пошли на фронт, звание Героев Украины посмертно pic.twitter.com/xWGYP319Px — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 ноября 2016 г.

21 ноября Украина отмечает третью годовщину Евромайдана – День Достоинства и Свободы.

Накануне вечером, 20 ноября, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Перед Днем достоинства и Свободы президент в своем обращении напомнил, что Евромайдан собрался "без каких-либо политиков". А после избиения первых участников "Беркутом" на улицы вышли миллионы украинцев.

По его словам, после победы Революции достоинства над режимом оказалось, что от государственного аппарата "остался только штурвал, да и тот гнилой". Порошенко подчеркнул, что в экономике, чтобы избежать дефолта и катастрофы, правительство не имело никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам, на которые соседи Украины пошли еще в 90-х.

В начале ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании стране Дня Достоинства и Свободы 21 ноября – в годовщину начала акций в поддержку подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, которые переросли в Революцию Достоинства. Праздничная дата установлена в ознаменование "начала судьбоносных для Украины событий - Оранжевой революции и Революции Достоинства".