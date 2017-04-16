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Порошенко посетит Великобританию с официальным визитом

16 апреля в 00:17

Президент примет участие в конференции "Битва за Украину". 

Порошенко Мальта
Порошенко полетит в Лондон
president.gov.ua
Президент Петр Порошенко 19 апреля с официальным визитом посетит Великобританию и примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House, сообщает ВВС Украина со ссылкой на информацию пресс-службы института. 

Конференция будет иметь название "Битва за Украину: лидерство и солидарность". 

"Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самых востребованных типа лидерства, укрепление солидарности, восстановления мира, усиление европейской безопасности и поддержки трансформации Украины", - сообщили в Chatham House.         

Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается. В Администрации президента пообещали сообщить все детали визита в понедельник, 17 марта.

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении на 2017 год национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО.

 

По материалам: BBC Україна
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1 комментарий
  • Tiger 5. Сегодня, 00:48 Официальный визит вообще то начинается с официальных встреч!!! Так Зеркало или нет? Хотя может сейчас все наоборот! :-) Ответить Цитировать Пожаловаться
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