Порошенко посетит Великобританию с официальным визитом

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Президент примет участие в конференции "Битва за Украину".

Порошенко полетит в Лондон president.gov.ua

Президент Петр Порошенко 19 апреля с официальным визитом посетит Великобританию и примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House, сообщает ВВС Украина со ссылкой на информацию пресс-службы института.

Конференция будет иметь название "Битва за Украину: лидерство и солидарность".

"Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самых востребованных типа лидерства, укрепление солидарности, восстановления мира, усиление европейской безопасности и поддержки трансформации Украины", - сообщили в Chatham House.

Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается. В Администрации президента пообещали сообщить все детали визита в понедельник, 17 марта.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении на 2017 год национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО.