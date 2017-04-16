Порошенко посетит Великобританию с официальным визитом

Президент примет участие в конференции "Битва за Украину".
Конференция будет иметь название "Битва за Украину: лидерство и солидарность".
"Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самых востребованных типа лидерства, укрепление солидарности, восстановления мира, усиление европейской безопасности и поддержки трансформации Украины", - сообщили в Chatham House.
Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается. В Администрации президента пообещали сообщить все детали визита в понедельник, 17 марта.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении на 2017 год национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО.
BBC Україна