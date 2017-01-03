Порошенко поручил Минкульту организовать перезахоронение останков Александра Олеся в Украине

Родственники литератора дали согласие на его перезахоронение.

Прах Олеся перезахоронят в Украине

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел организовать перевозку праха украинского поэтаиз Чехии в Украину, а Министерству культуры – организовать церемонию их перезахоронения, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Согласие на это уже дали потомки писателя", – написал Цеголко на своей странице в Facebook вечером во вторник, 3 января.

Ранее посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил, что два правнука Олеся одобрили перезахоронение праха литератора в Украине.

Как известно, Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривень — ред.). По словам представителей местной украинской громады, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся. 3 января прах Олеся эксгумировали и поместили в депозитарий кладбища.

Министр информполитики Юрий Стець отметил в комментарии ZN.UA, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее. В свою очередь, на просьбу об официальном комментарии Министерства иностранных дел по этому поводу, в пресс-службе МИД попросили ZN.UA направить в министерство информационный запрос.