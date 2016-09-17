Порошенко попросил Меркель о лечении Умерова в Германии

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Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа необходимо кардиологическое лечение.

У Ильми Умерова имеются проблемы с сердцем youngukraine.net

Украины Петр Порошенко попросил канцлера Германии Ангелу Меркель предоставить заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову возможность для прохождения лечения в одном из медицинских учреждений Германии, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Кроме того, в телефонном разговоре собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, а также договорились продолжить координировать усилия для выполнения Москвой условий безопасности Минских договоренностей

Как сообщалось ранее, МИД Украины намерен добиваться признания факта пыток над Умеровым, одним из видов которых можно считать незаконное удерживанием заместителя председателя Меджлиса на протяжении трех недель в стационаре психиатрической больницы Симферополя.

Напомним, 12 мая сотрудники ФСБ провели обыск в доме Ильми Умерова. Позже подконтрольная России прокуратура Крыма сообщила, что он обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК Российской Федерации).

В августе подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя принял решение о необходимости прохождения Умеровым стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Это решение суд принял на заседании 11 августа, после того, как Умерова забрали в больницу с подозрением на инфаркт. Замглавы Меджлиса Умерова отпустили из крымской психиатрии только 7 сентября.