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Порошенко пообещал способствовать привлечению в Украину лоукостов

28 апреля в 19:09

Украинцы смогут путешествовать в Европу без виз с 11 июня. Президент дает поручения обеспечить инфраструктуру.

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Порошенко пообещал способствовать удешевлению стоимости билетов в Европу
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Президент Украины Петр Порошенко намерен дать поручение относительно удешевления стоимости транспортного сообщения, в частности привлечения в Украину авиакомпаний "лоукостов".

"Это тоже важный шаг для усиления европейской интеграции нашего государства", - сказал президент.

Порошенко напомнил, что на днях Комитет постоянных представителей ЕС утвердил предоставление безвизового режима для Украины.

Порошенко назвал это решение очень важным для нашей страны. "Если хотите – это рубикон, когда мы отходим от российской империи и возвращаемся к нашей европейской колыбели. 11-го июня это решение должно вступить в силу и украинцы смогут свободно путешествовать", - отметил он.

Президент выразил мнение, что после либерализации визового режима поток граждан Украины, которые будут путешествовать в Европу, возрастет и, соответственно, увеличится нагрузка на Госпогранслужбу. Все украинцы должны получить качественный, европейский сервис при пересечении границы, подчеркнул глава государства и поручил руководителю ГНСУ и ее служащим обеспечить соответствующие условия.

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Напомним, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair в конце сентября начнет полеты из аэропорта Львова и киевского аэропорта "Борисполь"

Планируется, что лоукостер Ryanair до конца 2017 года запустит 11 рейсов из Киева и Львова. Из Киева лоукост будет летать в Лондон, Манчестер, Эйндховен и Стокгольм, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.

Рейсы в Эйндховен и Манчестер будут выполняться 3 раза в неделю, в Лондон - 5 раз в неделю, а в Стокгольм - 

По материалам: ZN.UA
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