Порошенко подписал законы о повышении социальной защиты военнослужащих и членов их семей

Документы стали результатом работы с участием Министерства обороны, Генерального штаба, волонтеров, депутатов Верховной Рады.

Порошенко одобрил изменения в законодательство о военных и членах их семей Сайт президента Украины

Президентподписал изменения в законы о повышении уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей и изменения в статью 15 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи.

Как сообщает пресс-служба президента, законы подписаны в присутствии министра обороны Степана Полторака, начальника Генерального штаба Виктора Муженко и координаторов центров помощи участникам АТО Алексея Липириди и Анны Янчевской.

Глава государства отметил важность денежной компенсации семьям военных, которые погибли на передовой, и раненым защитникам. "Повышаем на 50% (денежную компенсацию – ред.) и семья получит свыше 1,2 млн грн от государства – если это (гибель военного – ред.) произошла непосредственно в бою. Также на 50%, с 400 тыс. до около 640 тыс. грн (повысилась – ред.) компенсация в случае инвалидности І группы", - рассказал президент.

Порошенко напомнил, что в 2014 году мобилизованный снайпер получал 600 гривень в месяц, сегодня снайпер в зоне АТО получает около 600 гривен в день. Кроме того, поручено повысить уровень доплаты для военных, находящихся на первой линий в зоне АТО. "На первой линии сегодня уровень доплаты должен составлять 7,5 тыс. грн к уровню обеспечения. И общее денежное обеспечение уже может составлять не менее 15 тыс. грн. Кроме патриотизма, это очень мощная мотивация и адекватный ответ государства, которое заботится о своих военнослужащих", - подчеркнул Порошенко.

Подробнее о реабилитации военнослужащих читайте в материале "Психологическая и медицинская реабилитация военнослужащих: что нового в законодательстве?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".