Порошенко подписал закон относительно нормирования вопросов пенсионного обеспечения участников АТО

Закон дает право на назначение досрочной пенсии военным – участникам АТО.

Подписан закон, дающий право на назначение досрочной пенсии военным – участникам АТО president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции", сообщается на сайте президента.

Документом вносятся изменения в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и предоставляется право на назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50-55 лет военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали непосредственное участие в АТО в районах ее проведения при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Такое же право получают участники боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в составе добровольческих формирований, которые были включены в состав ВСУ, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов, а также военнослужащие (резервисты, военнообязанные), лица рядового, начальствующего состава и добровольцы, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО.

"Женам (мужьям), если они не вступили в повторный брак, и родители вышеупомянутых категорий граждан, которые погибли или пропали без вести, умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, обеспечение ее проведения также предоставляется право на назначение пенсии по возрасту", - говорится в документе.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.