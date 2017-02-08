Порошенко подписал закон об усилении государственной защиты прав детей

Штатная численность сотрудников служб по делам детей будет увеличена.

Порошенко одобрил увеличение штатной численности сотрудников служб по делам детей Сайт президента Украины

Президент Украиныподписал указ №1824-VIII, вносящий изменения в Закон Украины "Об органах и службах по делам детей и специальные учреждения для детей". Документ предусматривает увеличение штатной численности сотрудников служб по делам детей всех уровней.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, закон, принятый Верховной Радой 19 января, был разработан с целью усиления государственных гарантий относительно защиты прав и законных интересов детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка путем обеспечения данной деятельности соответствующим кадровым ресурсом.

"Сегодня большое количество детей в Украине живет в сложных жизненных обстоятельствах и требует поддержки и помощи от государства. Такие функции возлагаются на органы и службы по делам детей, которые по закону должны осуществлять свою деятельность, защищая права и интересы детей. Но именно они в такое сложное время попадают под сокращение. Во многих регионах количество сотрудников настолько мало, что делает невозможным исполнение ними своих функций", – прокомментировал подписание документа президентом уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба.

Отмечается, что в соответствии с законом, штатная численность сотрудников служб по делам детей исполкомов сельских советов территориальных громад устанавливается из расчета один сотрудник службы не более чем на тысячу человек детского населения. В случае, когда детское население громады составляет менее тысячи человек – не менее одного сотрудника на территориальную громаду.

Количество сотрудников районных, городских, районных в городах служб по делам детей устанавливается из расчета один сотрудник не более чем на тысячу детей, проживающих в районе, и не более чем на две тысячи детей, проживающих в городе.

Помимо этого, службы по делам детей приобретают статут юридического лица.

О проблемах государственной поддержки и защиты прав детей читайте в статье Аллы Котляр "Клуб анонимных защитников прав детей, или Бездействие = соучастие" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".