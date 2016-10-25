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Порошенко подписал закон о карикатурах

25 октября в 08:00

Закон предусматривает новый подход к авторским правам. 

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Порошенко подписал закон о каррикатурах
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об отмене обязательного согласование авторских прав на литературные, художественные или музыкальные произведения, которые используются для создания пародий, карикатур или попурри. Но, хотя согласие автора на использование  произведения теперь не требуется, при этом обязательно указание авторства и источника его заимствования.

Данные о подписании закона президентом содержаться на официальном сайте Верховной Рады.

Закон также предусматривает закрепление легальных определений понятий "пародия", "попурри", "карикатура" на основании правоприменительной практики ЕС.

Как сообщалось, этот закон парламент принял 5 октября. 

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Подробнее о ситуации в Украине с авторскими правами читайте в материале Владимира Коноваленко "Интеллектуальная собственность: хаос вытесняет правопорядок" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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