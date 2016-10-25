Порошенко подписал закон о карикатурах

Закон предусматривает новый подход к авторским правам.
Данные о подписании закона президентом содержаться на официальном сайте Верховной Рады.
Закон также предусматривает закрепление легальных определений понятий "пародия", "попурри", "карикатура" на основании правоприменительной практики ЕС.
Как сообщалось, этот закон парламент принял 5 октября.
Подробнее о ситуации в Украине с авторскими правами читайте в материале Владимира Коноваленко "Интеллектуальная собственность: хаос вытесняет правопорядок" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA