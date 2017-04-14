Порошенко подписал закон о едином реестре военнообязанных

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В реестр внесут данные о военнообязанных гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, в том числе, информацию о выезде за пределы страны.

В реестр военнообязанных внесут данные из реестров ЦИК, ГФС, Минобразования, миграционной и погранслужбы КГГА

Президент Украины Петр Порошенко закон о создании. На официальном сайте Верховной Рады указано, что закон 2504а-д 14 апреля вернули в парламент с подписью главы государства.

Закон предусматривает создание единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы, где будет храниться информация обо всех военнообязанных гражданах.

Реестр создается с целью оптимизации ведения воинского учета, планирования и выполнения мероприятий мобилизации, призыва на срочную службу, принятия на военную службу по контракту. Кроме того, он должен повысить эффективность информирования лиц, уволенных с военной службы, имеющих право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих относительно воинского учета.

Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, в том числе, сведения о дате выезда за пределы Украины и возвращения в страну.

Собственником информации будет Министерство обороны, а распорядителем – Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Реестр будет пополняться данными, которые имеются в распоряжении Центральной избирательной комиссии, Госпогранслужбы, Министерства образования, Государственной миграционной службы и Государственной фискальной службы.

По мнению авторов законопроекта, функционирование реестра позволит создать централизованную базу данных всех военнообязанных и призывников, уменьшить коррупционный фактор в военных комиссариатах по мобилизации и сделает невозможным уклонение граждан от призыва на военную службу.

Напомним, законопроект о едином реестре военнообязанных был зарегистрирован в Верховной Раде в ноябре 2015 года, после чего он неоднократно дорабатывался. В марте этого года закон был принят парламентом: его подержали 236 народных депутатов.

Как писало ZN.UA еще в январе 2015 года, план мобилизации неэффективен без создания системы учета призывников. Поскольку штат военкоматов мизерный, то без электронного учета работу просто невозможно качественно организовать. При этом условия проведения мобилизации в 2015-м значительно ухудшились, а эффективность мер государства по мобилизации военнообязанных значительно снизилась.