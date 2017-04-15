Порошенко подписал введение среднесрочного бюджетного планирования

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Закон позволит формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие 3 года.

Порошенко подписал бюджетный закон

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении среднесрочного бюджетного планирования, сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон позволит уже в 2017 году перейти на среднесрочное бюджетное планирование - формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие 3 года.

"Основной эффект от принятия законопроекта заключается в том, что использование наиболее актуальных макроэкономических показателей позволит сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового", - отмечается в пояснительной записке к закону.

Напомним, Верховная Рада Украины на ночном заседании 21 декабря утвердила во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2017 год.

За принятие бюджета проголосовали 274 народных депутата, против были 37 парламентариев, воздержались 35.

Подробнее об утвержденном Верховной Радой бюджете на 2017 год читайте в статье Юлии Самаевой "Госбюджет–2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".