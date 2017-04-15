Порошенко подписал указ о реорганизации СНБО

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Глава государства упразднил службы по вопросам обороны и по вопросам безопасности и распорядился создать новые структурные подразделения.

Порошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко реорганизовал структуру аппарата. Соответствующий указ №109 от 14 апреля обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, в структуре аппарата СНБО остались секретарь СНБО, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, служба Главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономическая служба, служба управления персоналом, служба режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.



Вместо упраздненных службы по вопросам обороны и службы по вопросам безопасности созданы служба по вопросам внутренней безопасности, служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, служба по вопросам безопасности в военной сфере, служба по вопросам мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий.

Глава государства поручил секретарю СНБО Александру Турчинову привести штатное расписание аппарата Совета в соответствие с данным указом.

Напомним, в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко ввел состав СНБО генерального прокурора Юрия Луценко, а также вывел из состава Виктора Гвоздя, уволенного в конце апреля с поста главы Службы внешней разведки.