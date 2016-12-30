Порошенко подписал повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия

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Вместе с повышением акцизов на алкоголь и табак, ставки ренты на добычу нефти снизятся, согласно подписанному документу.

Ставки акциза на алкоголь повышены на 20%, винодельческую и слабоалкогольную продукцию - на 12%

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий повышение акцизов на алкоголь и -табачные изделия.

Соответствующий закон №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" Верховная Рада приняла 20 декабря.

Согласно документу, ставки акциза на алкоголь повышены на 20%, винодельческую и слабоалкогольную продукцию - на 12%. Акциз на пиво вырастет на 2,78 грн за 1 литр. На слабоалкогольную продукцию также предусматривается повысить акциз на 12%.

Акциз на табачные изделия повысится с нового года на 40%.

Также, снижены ставки ренты на добычу нефти с 45% и 21% (в зависимости от глубины залежей) до 29% и 14% соответственно. Повышен акциз на тяжелые дистилляты (газойли) качества Евро-4 и Евро-5 на 32,1% (30,5 евро) до € 125,5 за 1 тыс. литров.

Также был утвержден порядок распределения бюджетной дотации для сельхозпроизводителей вместо специального режима по НДС.

Сообщалось, что в 2017 году пачка сигарет в Украине вырастет в стоимости на 4-5 гривень после планируемого повышения акцизов на 40%.

Верховная Рада вечером во вторник, 20 декабря, поддержала проект закона №5132 О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".