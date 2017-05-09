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Порошенко отдал дань памяти погибших во Второй мировой войне

9 мая в 11:50

В церемонии приняли участие ветераны Второй мировой войны и ветераны АТО.

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Фото president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в День победы над нацизмом принял участие в церемонии почтения памяти погибших по случаю 72-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Торжественное шествие во главе с Главой государства прошло Аллеей Воинской Славы к могиле Неизвестного солдата. Президент возложил цветы к памятнику.

Участники церемонии почтили минутой молчания память погибших во Второй мировой войне. Военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины, воины Почетного караула салютовали из личного оружия шестью залпами. Завершил церемонию торжественный марш воинов Почетного караула.

В церемонии приняли участие ветераны Второй мировой войны и ветераны АТО, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, члены правительства и народные депутаты, представители всех религиозных конфессий Украины.

По завершении памятных мероприятий президент пообщался с людьми, которые пришли почтить память погибших героев и отдать дань уважения ветеранам Второй мировой войны и ветеранам АТО.

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В Киеве проходят акции ко Дню победы - онлайн. Полиция пытается следить за порядком на улицах в праздничный день.

 

По материалам: president.gov.ua
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