Порошенко одобрил соглашение об участии украинских ученых в программе Евратом

Для участия в программе ЕС по финансированию исследований и инноваций Украина заплатит только 5% от обычной суммы.

Украинские ученые получили доступ к еще одной научной программе ЕС Андрей Товстыженко, ZN.UA

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейским сообществом по атомной энергии об ассоциированном участии Украины в Программе научных исследований и обучения

Соглашение было подписано 27 июня 2016 года в Брюсселе. При этом европейская сторона предоставляет скидку на взнос Украины в размере 95% на весь период действия программы с переносом уплаты Украины взноса за 2016 год на следующие периоды.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, программа Евратом является комплиментарной (дополнительной) к программе Европейского Союза "Горизонт 2020", которая объединяет все программы ЕС по финансированию исследований и инноваций.

"Обретение Украиной статуса ассоциированного члена Евратом открывает пути для участия украинских научных учреждений в перспективных проектах сферы ядерной энергетики, будет способствовать имплементации государством стандартов ядерной безопасности Европейского Союза", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, что в 2015 году Украина присоединилась к грантовой программе Европейского Союза "Горизонт-2020", которая финансирует научные исследования. Это крупнейшая рамочная программа за всю историю ЕС, бюджет которой составляет 80 миллиардов евро, началась в 2014 году. При этом Украина получила льготные условия участия в программе и 95%-ную скидку.