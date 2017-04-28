Порошенко одобрил предоставление Молдове гуманитарной помощи

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Молдова пострадала из-за аномальных снегопадов в апреле.

Украина предоставит гуманитарную помощь Молдове Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выделении10 миллионов гривень гуманитарной помощи для преодоления последствий аномальных снегопадов.

"С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, в соответствии со статьей 10 закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова; Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова", – сказано в указе №118/2017, опубликованном на официальном сайте главы государства 28 апреля.

Сумма помощи в указе не оговаривается. Накануне Кабинет министров одобрил выделение Молдове 10 миллионов гривень для ликвидации последствий непогоды.

Как сообщалось, 20 апреля мощные снегопады накрыли Молдову. Из-за непогоды в 17-ти районах страны были обесточены 235 населенных пунктов. Также зарегистрированы сотни случаев обрушения деревьев, повреждений опор линий электропередач, жилых зданий.