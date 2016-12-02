Порошенко одобрил финансирование крымскотатарского канала ATR из госбюджета

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президент подписал закон, по которому канал ATR будет получать 40 миллионов гривень государственной помощи ежегодно.

Крымскотатарский канал ATR будет финансироваться из бюджета Украины ATR

Президент Украиныподписал закон №5333 "О внесении изменений в бюджетный кодекс Украины", согласно которому крымскотатарский канал ATR будет ежегодно получать финансовую помощь из государственного бюджета Украины.

"Установить исключением из положения пункта 11 части первой статьи 87 данного Кодекса, что Кабинет Министров Украины может определять в 2016 году направления использования бюджетных средств на программы поддержки телерадиокомпаний, которые функционировали на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Законопроект был отправлен в Верховную Раду Украины 1 ноября 2016 года. В середине ноября депутаты рассмотрели данный законопроект, и 17 ноября 2016 года он был принят. За него проголосовало 227 депутатов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал документ 18 ноября 2016 года.

Напомним, несмотря на принятие закона, главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев сообщал о том, что Минфин так и не выделил обещанные 40 миллионов гривен ежегодной помощи. В связи с чем канал собирался переехать в Литву.

Телеканал АТR был основан в 2007 году, он вел вещание на трех языках – крымско-татарском, украинском и русском. После аннексии Крыма Россией Роскомнадзор несколько раз по надуманным причинам отказал телеканалу в продлении лицензии и с 1 апреля АТR был вынужден прекратить вещание в Крыму. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, переехав на материковую Украину, журналисты сохранили архив, в частности и ту часть материалов, которые были собраны со всего СССР и обновлены на современных носителях. В начале мая телеканал ATR возобновил вещание в интернете. Со временем смог вещать из Киева.