Порошенко объявил конкурс на должность главы Одесской ОГА

Конкурс на должность, недавно освобожденную Михеилом Саакашвили, состоится 20 декабря.
Соответствующий указ №280/2016-рп от 30 ноября был обнародован пресс-службой Президента Украины.
Отмечается, что документы для участия в конкурсе принимаются до 18:00 15 декабря 2016 года, а сам конкурс состоится 20 декабря, в 10:00.
Напомним, 9 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнении Михеила Саакашвили с должностей председателя Одесской областной государственной администрации и внештатного советника главы государства.
Как сообщалось, 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.ZN.UA