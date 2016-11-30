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Порошенко объявил конкурс на должность главы Одесской ОГА

30 ноября в 12:25

Конкурс на должность, недавно освобожденную Михеилом Саакашвили, состоится 20 декабря.

Порошенко
Порошенко ищет нового главу Одесской облгосадминистрации
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко распорядился объявить конкурс на занятие вакантной должности главы Одесской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №280/2016-рп от 30 ноября был обнародован пресс-службой Президента Украины.

Отмечается, что документы для участия в конкурсе принимаются до 18:00 15 декабря 2016 года, а сам конкурс состоится 20 декабря, в 10:00.

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Напомним, 9 ноября Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнении Михеила Саакашвили с должностей председателя Одесской областной государственной администрации и внештатного советника главы государства.

Как сообщалось, 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

По материалам: ZN.UA
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Тэги конкурс Порошенко Одесса
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