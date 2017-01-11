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Порошенко объявил 2017-й годом Японии в Украине

11 января в 17:09

Украинский президент считает, что "это беспрецедентное событие станет важной вехой" в отношениях между странами.

Сумме
В Украине наступил японский год
Сайт президента Украины
Президент Петр Порошенко во время встречи с послом Японии в Украине Сигеки Сумме подписал указ о праздновании Года Японии в Украине.

"Это очень символично, что Год Японии в Украине будет проходить в 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал президент.

Глава государства выразил убеждение, что "это беспрецедентное событие станет важной вехой" в украинско-японских двусторонних отношениях, будет способствовать сближению наших культур и народов, усилит межчеловеческие контакты.

Президент Украины также выразил убеждение, что в этом году произойдет прогресс в вопросах визовой либерализации, а также активизация и увеличение прямых японских инвестиций в экономику Украины.

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Как сообщалось, в рамках своего официального визита в Японию Петр Порошенко с женой 7 апреля 2016 года посетил Национальный музей современных научных достижений и инноваций "Мирайкан". Президенту Украины показали новейшие достижения ученых. Одним из самых ярких экспонатов стал человекоподобный робот ASIMO. В конце демонстрации робот дружески помахал высокопоставленным гостям, а президент взмахнул рукой в ответ.

Тогда же Порошенко на встрече с губернатором префектуры Киото Кеидзи Ямадой заявил, что 2017 год будет объявлен годом Японии в Украине.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Япония президент Порошенко
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