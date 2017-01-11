Порошенко объявил 2017-й годом Японии в Украине

Украинский президент считает, что "это беспрецедентное событие станет важной вехой" в отношениях между странами.
"Это очень символично, что Год Японии в Украине будет проходить в 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал президент.
Глава государства выразил убеждение, что "это беспрецедентное событие станет важной вехой" в украинско-японских двусторонних отношениях, будет способствовать сближению наших культур и народов, усилит межчеловеческие контакты.
Президент Украины также выразил убеждение, что в этом году произойдет прогресс в вопросах визовой либерализации, а также активизация и увеличение прямых японских инвестиций в экономику Украины.
Как сообщалось, в рамках своего официального визита в Японию Петр Порошенко с женой 7 апреля 2016 года посетил Национальный музей современных научных достижений и инноваций "Мирайкан". Президенту Украины показали новейшие достижения ученых. Одним из самых ярких экспонатов стал человекоподобный робот ASIMO. В конце демонстрации робот дружески помахал высокопоставленным гостям, а президент взмахнул рукой в ответ.
Тогда же Порошенко на встрече с губернатором префектуры Киото Кеидзи Ямадой заявил, что 2017 год будет объявлен годом Японии в Украине.ZN.UA