Порошенко объявил 2017-й годом Японии в Украине

Украинский президент считает, что "это беспрецедентное событие станет важной вехой" в отношениях между странами.

В Украине наступил японский год Сайт президента Украины

Президент Петр Порошенко во время встречи с послом Японии в Украине Сигеки Сумме подписал указ о праздновании Года Японии в Украине.

"Это очень символично, что Год Японии в Украине будет проходить в 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал президент.

Глава государства выразил убеждение, что "это беспрецедентное событие станет важной вехой" в украинско-японских двусторонних отношениях, будет способствовать сближению наших культур и народов, усилит межчеловеческие контакты.

Президент Украины также выразил убеждение, что в этом году произойдет прогресс в вопросах визовой либерализации, а также активизация и увеличение прямых японских инвестиций в экономику Украины.

Как сообщалось, в рамках своего официального визита в Японию Петр Порошенко с женой 7 апреля 2016 года посетил Национальный музей современных научных достижений и инноваций "Мирайкан". Президенту Украины показали новейшие достижения ученых. Одним из самых ярких экспонатов стал человекоподобный робот ASIMO. В конце демонстрации робот дружески помахал высокопоставленным гостям, а президент взмахнул рукой в ответ.

Тогда же Порошенко на встрече с губернатором префектуры Киото Кеидзи Ямадой заявил, что 2017 год будет объявлен годом Японии в Украине.