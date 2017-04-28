Топ Новости
<
>

Порошенко обратился к украинцам по случаю 70-летия операции "Висла"

28 апреля в 11:50

Президент Украины вместе с польскими друзьями склоняет голову перед светлой памятью всех жертв операции "Висла".

порошенко1
Порошенко надеется, что память о трагических страницах прошлого будет объединять украинский и польский народы
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю 70 - летия депортации украинцев во время операции "Висла".

"70 лет назад коммунистическая власть осуществила депортацию на север и запад Польши более 140 тысяч украинцев из Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины. Эта коварная операция проходила при поддержке преступного сталинского режима и войск НКВД, которые со штыками стояли на восточной границе коммунистической Польши, чтобы никто не мог избежать выселения", - говорится в обращении.

Как отметил президент, "коммунистическая репрессивная машина в очередной раз показала свое нечеловеческое циничное лицо".

По его убеждению, "в течение последних десятилетий украинцы и поляки достигли значительного прогресса в процессе взаимного примирения, установления исторической правды".

"Сегодня мы вместе с нашими польскими друзьями склоняем головы перед светлой памятью всех жертв операции "Висла", подчеркнул Порошенко.

Президент Украины выразил надежду на то, что память о трагических страницах прошлого и чествования невинно обиженных "еще более будет объединять украинский и польский народы в дружбе и братстве, добавит стимул к дальнейшим решительным действиям ради укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша в объединенной Европе".

Читайте также: Институт национальной памяти приостанавливает легализацию польских памятников в Украине

Подробнее о депортации украинцев в 1947 году читайте в материале Уроки операции "Висла". 70 лет назад польская коммунистическая власть начала депортации украинцев на "возвращенные земли" в "Зеркале недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Польша Висла депортация
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...