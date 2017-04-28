Порошенко обратился к украинцам по случаю 70-летия операции "Висла"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Президент Украины вместе с польскими друзьями склоняет голову перед светлой памятью всех жертв операции "Висла".

Порошенко надеется, что память о трагических страницах прошлого будет объединять украинский и польский народы Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю 70 - летия депортации украинцев во время операции "".

"70 лет назад коммунистическая власть осуществила депортацию на север и запад Польши более 140 тысяч украинцев из Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины. Эта коварная операция проходила при поддержке преступного сталинского режима и войск НКВД, которые со штыками стояли на восточной границе коммунистической Польши, чтобы никто не мог избежать выселения", - говорится в обращении.

Как отметил президент, "коммунистическая репрессивная машина в очередной раз показала свое нечеловеческое циничное лицо".

По его убеждению, "в течение последних десятилетий украинцы и поляки достигли значительного прогресса в процессе взаимного примирения, установления исторической правды".

"Сегодня мы вместе с нашими польскими друзьями склоняем головы перед светлой памятью всех жертв операции "Висла", подчеркнул Порошенко.

Президент Украины выразил надежду на то, что память о трагических страницах прошлого и чествования невинно обиженных "еще более будет объединять украинский и польский народы в дружбе и братстве, добавит стимул к дальнейшим решительным действиям ради укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша в объединенной Европе".

Подробнее о депортации украинцев в 1947 году читайте в материале Уроки операции "Висла". 70 лет назад польская коммунистическая власть начала депортации украинцев на "возвращенные земли" в "Зеркале недели. Украина".