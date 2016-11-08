Порошенко назвал свою любимую украинскую песню

По случаю введения квот на украинскую песню в сети Facebook начали флешмоб.

"Веселі, брате, часи настали" – именно такую песню любит слушать Порошенко Сайт президента Украины

Президент Украиныприсоединился к флешмобу народного депутата Виктории Сюмар и назвал свою любимую песню.

"Присоединяюсь к флеш-мобу Виктория Сюмар, которая инициировала важный законопроект в поддержку украинской песни в радиоэфире. Должны сделать так, чтобы украинской песни было как можно больше - на радио, на телевидении и, конечно, в социальных сетях", - написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко сообщил, что его песня: "Веселі, брате, часи настали" от "Океана Эльзы".

"Присоединяйтесь, распространяйте, популяризуйте украинскую песню. Потому что "кто же тогда, как не мы", - добавил Порошенко.

Напомним, что 8 ноября вступили в силу языковые квоты квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% от общего объема, обязательная квота украинских песен снижается до 25%.