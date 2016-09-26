Порошенко назвал решение комитета Европарламента по безвизу лучшим подарком на день рождения

Глава государства ожидает предоставление украинцам безвизового режима в ближайшее время.

Петр Порошенко верит, что украинцы скоро поедут в ЕС без виз Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение комитета Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел, проголосовавшего за внесение Украины в список стран, с которыми Евросоюз вводит безвизовый режим.

"Лучшего подарка в день рождения не может быть – комитет Европарламента по гражданским свободам поддержал предоставление украинцам безвизового режима. Это важный шаг к окончательному решению, которое мы ожидаем в ближайшее время", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Как известно, у Петра Порошенко 26 сентября день рождения. Главе украинского государства сегодня исполнился 51 год.

Ранее комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел проголосовал за внесение Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим. Члены комитета отклонили все поправки, внесенные к докладу евродепутата из Болгарии Марии Габриэль (Европейская народная партия) по украинскому вопросу.

После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Габриэль.

Напомним, что 20 апреля Европейская комиссия подала Европарламенту и Совету ЕС предложения по либерализации визового режима с Украиной.

26 августа вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что окончательное решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима ожидается в октябре. "Мы ждем этого решения осенью, потому что это должно быть дополнительно еще решение ЕП, сначала одного из его комитетов по гражданским свободам и юстиции, а после этого вынесен на общее решение Европарламента, и принятое решение Европейского совета квалифицированным большинством. Я думаю, что мы говорим о ближайших месяцах, наверное, октябрь", - сообщила она.