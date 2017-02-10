Порошенко назвал преимущества Минских соглашений

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Они позволили отказаться от новых волн мобилизации.

Порошенко позитивно оценивает Минск pravda.if.ua

Минские соглашения позволили создать эффективную контрактную армию и отказаться от массовых волн мобилизации, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Ивано-Франковскую область.

"Задумайтесь, к примеру, о том, смог бы я как Верховный главнокомандующий отказаться от частичной мобилизации и набрать достаточное количество контрактников, - а, напомню, наша армия сейчас полностью контрактная, - если бы не"Минск"? Если бы не" Минск "- или выиграли бы мы столько времени для того, чтобы построить одну из самых эффективных армий - армию Украины, которая только что под Авдеевкой продемонстрировала свою хорошую подготовку?"– заявил Порошенко.

При этом он призвал не верить, что украинским военным запрещено стрелять в ответ. "Когда есть реальная потребность, когда нет другого выхода - все приказы уже поступили и безупречно выполняются", - подчеркнул Президент.

В то же время он отверг любые попытки возложить на ВСУ ответственность за обострение на фронте.

"Наши действия, вне всякого сомнения, носят характер вынужденной обороны. Они были только лекарством от тех агрессивных" припадков ", которые произошли в российско-террористических группировках. И мы это можем легко доказать любому", - заявил глава Украины.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".