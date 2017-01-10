Порошенко написал в российскую тюрьму журналисту Сущенко

Письмо сегодня украинцу должен передать консул.

Президент пожелал Сущенко здоровья, силы духа и терпения ФСБ

"Президент Украины Петр Порошенко написал моему подзащитному, журналисту Роману Сущенко в тюрьму", - сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин, опубликовав данное письмо на своей странице в Facebook.

По словам Фейгина, сегодня письмо главы государства передаст узнику консул.

В тексте письма президент заверил Сущенко, что за него переживает вся страна, а также сообщил, что прилагает все усилия для его скорейшего возвращения.

Дата в письме не указана

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3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж". 15 декабря, Московский городской суд признал законным продление ареста украинского журналиста Романа Сущенко.

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.