Порошенко наградил Яроша за участие в АТО

Ярош награжден орденом Богдана Хмельницкого третьей степени.

Порошенко указом наградил орденами девятерых военных Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении Дмитрия Яроша за участие в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.

"За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю наградить орденом Богдана Хмельницкого третьей ступеня Гергерта Андрея — участника антитеррористической операции, Кичу Виктора — участника АТО, Литвина Владислава - участника АТО, Яроша Дмитрия — участника АТО", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также Порошенко наградил еще пятерых военных орденом "За мужество" третьей степени.

Указ №517/2016 опубликован на сайте президента Украины.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня ракетных войск и артиллерии президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении 102 военных, которые принимали участие в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.