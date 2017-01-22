Порошенко наградил орденами Чубарова, Геращенко и Элмара Брока

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В честь Дня Соборности Украины государственные награды получили общественные и культурные деятели страны, а также иностранные граждане.

Президент наградил общественных деятелей государственными наградами и званиями president.gov.ua

Президент Украиныподписал указ №10/2017 "О награждении государственными наградами Украины в честь Дня Соборности Украины".

Согласно указу, награды получили лица, внесшие большой вклад в "государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое и культурно-просветительское развитие Украинского государства". А также те, кто внес свой вклад в дело консолидации украинского общества.

Так, орден Свободы получил народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Орденом Ярослава Мудрого V степени награжден глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок.

Награду также получила народный депутат Украины, Уполномоченная президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. Она награждена орденом княгини Ольги III степени.

Кроме государственных наград ряду лиц были присвоены звания "заслуженный" и "народный". В частности, звание народной артистки Украины присвоено певице Тине Кароль.

Сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности и Свободы, как годовщина провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.

День Соборности Украины был установлен в соответствии с указом Президента Украины № 42/99 от 21 января 1999 года, в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство. 30 декабря 2011 года указом Президента Украины № 1209/2011 День соборности на официальном уровне был отменен, а вместо него установлен День соборности и свободы Украины.