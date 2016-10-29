Порошенко наградил 109 военных за участие в АТО

Посмертные награды получили 26 военных.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении 109 военных, которые принимали участие в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.
"Военнослужащие, награжденные главой государства, выполняли задачи в районе Зайцево, Авдеевки и на мариупольском направлении", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Порошенко также посмертно отметил пять военных орденом Богдана Хмельницкого III степени и 21 погибших военных орденом "За мужество" III степени.
83 раненых бойцов получили медали "Защитнику Отечества".
В четверг, 30 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении оперного певца и бойца ДУК "Правый сектор" Василия Слепыш орденом "За мужество".ZN.UA