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Порошенко наградил 109 военных за участие в АТО

29 октября в 16:14

Посмертные награды получили 26 военных.

Порошенко подписал
Порошенко указом наградил 109 военных, которые принимали участие в боевых действиях
Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении 109 военных, которые принимали участие в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.

"Военнослужащие, награжденные главой государства, выполняли задачи в районе Зайцево, Авдеевки и на мариупольском направлении", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Порошенко также посмертно отметил пять военных орденом Богдана Хмельницкого III степени и 21 погибших военных орденом "За мужество" III степени.

83 раненых бойцов получили медали "Защитнику Отечества".

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В четверг, 30 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении оперного певца и бойца ДУК "Правый сектор" Василия Слепыш орденом "За мужество".

По материалам: ZN.UA
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Тэги военный Порошенко президент награда
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