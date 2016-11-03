Порошенко наградил 102 военных за участие в АТО

Военные награждены орденами и медалями.

Порошенко указом наградил 102 военных, которые принимали участие в боевых действиях Сайт президента Украины

По случаю Дня ракетных войск и артиллерии президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении 102 военных, которые принимали участие в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.

"Награждены военные представляют артиллерийские бригады и подразделения механизированных, десантно-штурмовых, мотопехотных бригад Вооруженных Сил", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени отмечено 15 военных, орденом "За мужество" III степени — 22 военных, орденом Даниила Галицкого — трое артиллеристов, медалью "За военную службу Украине" — 18 военных, медалью "Защитнику Отечества" — 44 артиллериста.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ о награждении 109 военных, которые принимали участие в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.