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Порошенко наградил 102 военных за участие в АТО

3 ноября в 19:46

Военные награждены орденами и медалями.

Порошенко подписал
Порошенко указом наградил 102 военных, которые принимали участие в боевых действиях
Сайт президента Украины

По случаю Дня ракетных войск и артиллерии президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении 102 военных, которые принимали участие в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.

"Награждены военные представляют артиллерийские бригады и подразделения механизированных, десантно-штурмовых, мотопехотных бригад Вооруженных Сил", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени отмечено 15 военных, орденом "За мужество" III степени — 22 военных, орденом Даниила Галицкого — трое артиллеристов, медалью "За военную службу Украине" — 18 военных, медалью "Защитнику Отечества" — 44 артиллериста.

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Ранее сообщалось, что Порошенко подписал указ о награждении 109 военных, которые принимали участие в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе.

По материалам: ZN.UA
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Тэги военный артиллерия Порошенко Донбасс
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