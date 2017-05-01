Порошенко будет присваивать подразделениям ВСУ имена выдающихся украинских полководцев

Гарант убежден в том, что преемственность прошлых поколений украинских защитников должна воплотиться в современных Вооруженных Силах Украины.

Порошенко хочет обеспечить преемственность украинских военных традиций president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко принял решение о присвоении соединениям и частямимен выдающихся полководцев прошлого, сообщает пресс-служба гаранта.

По его мнению, это повысит моральный дух бойцов ВСУ и обеспечит дань уважения прошлым поколениям защитников Украины.

"Можно по-разному отдавать дань уважения тем, кто защищал страну в похожей на современную гибридной войне. Но самым большим проявлением уважения, по моему мнению, будет установление и утверждение символической связи между украинскими воинами прошлого и настоящего. Именно поэтому я принял решение о присвоении имени Богдана Хмельницкого одной из военных частей Вооруженных Сил Украины - в честь великого украинского полководца и первого национального воинского подразделения Украинской революции 1917-1921 годов", - подчеркнул Порошенко.

По мнению президента, названия и знамена украинских военных частей должны отражать преемственность поколений.

"Убежден, что преемственность поколений украинских защитников должна найти свое воплощение в современных Вооруженных Силах Украины. В названиях и на знаменах украинских военных частей обязательно должны быть имена прославленных воинов и полководцев, которые ковали славу нашего оружия с княжеских времен и до сих пор. Это будет торжеством исторической справедливости и мотивацией нынешних украинских воинов на подвиги в борьбе с российским агрессором. Борьбе, в которой на этот раз мы обязательно победим", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также напомнил о том, что в настоящее время Украина продолжает борьбу за независимость, начатую еще 100 лет назад, во время Украинской революции.

Напомним, в начале апреля Петр Порошенко посетил Луганскую область и встретился с бойцами ВСУ, которые принимают участие в боевых действиях в Донбассе. Президент наградил военных. В частности, орденом Богдана Хмельницкого были награждены семь человек, орден "За мужество" получили еще 14, а медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества" - трое военнослужащих.