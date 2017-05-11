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Порошенко анонсирует отмену виз после введения безвиза с Евросоюзом

11 мая в 23:35
Визы должны отменить 35 стран Латинской Америки и Азии. 
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Визы для украинцев отменят многие страны Америки и Азии
siaivo / Depositphotos
После предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине ряд стран Латинской Америки и Азии тоже отменят визы украинским гражданам, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "1+1".
 
"Еще одна приятная новость - более 35 стран Латинской Америки и Азии, в которых с ЕС соглашения о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать в Латинскую Америку и Азии", - пояснил Порошенко.
 
 
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Европейский Союз 11 мая текущего года положительно рассмотрит и окончательно утвердит безвизовый режим для граждан Украины.
 
По материалам: Интерфакс-Украина
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