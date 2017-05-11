Порошенко анонсирует отмену виз после введения безвиза с Евросоюзом

Визы должны отменить 35 стран Латинской Америки и Азии.

Визы для украинцев отменят многие страны Америки и Азии siaivo / Depositphotos После предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине ряд стран Латинской Америки и Азии тоже отменят визы украинским гражданам, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "1+1".

"Еще одна приятная новость - более 35 стран Латинской Америки и Азии, в которых с ЕС соглашения о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать в Латинскую Америку и Азии", - пояснил Порошенко.