Порошенко анонсирует отмену виз после введения безвиза с Евросоюзом

Визы должны отменить 35 стран Латинской Америки и Азии.
После предоставления Евросоюзом безвизового режима
Украине ряд стран Латинской Америки и Азии тоже отменят визы украинским гражданам, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу "1+1".
"Еще одна приятная новость - более 35 стран Латинской Америки и Азии, в которых с ЕС соглашения о безвизовом режиме, автоматически будут предоставлять право украинцам путешествовать в Латинскую Америку и Азии", - пояснил Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Европейский Союз 11 мая текущего года положительно рассмотрит и окончательно утвердит безвизовый режим
для граждан Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина