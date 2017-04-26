Порошенко анонсировал завершение строительства конфайнмента на ЧАЭС к ноябрю

Строительство нового саркофага на Чернобыльской АЭС завершается. Это один из самых амбициозных инженерных проектов в истории человечества.

Порошенко сообщил, когда закроют четвертый блок Чернобыльской АЭС Сайт президента Украины

Новый конфайнмент на Чернобыльской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Безопасный конфайнмент уже накрыл старый саркофаг. Процесс надвижки арки в штатное положение над четвертым энергоблоком завершен в ноябре прошлого года. В ноябре текущего, 2017 года, мы планируем ввести объект в эксплуатацию", - сказал он в Чернобыле в годовщину катастрофы.

Порошенко напомнил, что более сорока стран-доноров "объединились вокруг благородной цели - защиты человечества от "радиоактивных" последствий трагедии".

"Новый безопасный конфайнмент - один из самых амбициозных инженерных проектов в истории человечества", - отметил президент.

Напомним, что в ноябре 2016 года энергоблок №4 Чернобыльской атомной электростанции был накрыт защитной аркой. Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие". Проектом предусмотрена эксплуатация нового сооружения в течение 100 лет.

Подробнее о ситуации в тридцатикилометровой зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС читайте в статье Аллы Еременко "Ребрендинг Чернобыля" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".