Пономарев рассказал, кто стоит за убийством экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

По мнению беглого российского экс-депутата, главным для следствия является установление заказчиков убийства.

Пономарев рассказал, кто может стоять за убийством Дениса Вороненкова в Киеве ria.ru

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что за убийством экс-депутата российского парламентав Киеве стоят российские спецслужбы.

"Я не все могу рассказать, есть ряд довольно интересных деталей относительно того, как конкретно действовали киллеры, как они были организованы, как они получали заказ. Но все это лишь подтверждает общую теорию, что за этим стоят российские спецслужбы", - сказал Пономарев в интервью "Апострофу".

Он также добавил, что благодаря охраннику был убит киллер, а соответственно, известно, кто он был, известны сообщники, известно, как они получали заказ, известно, какие у них были проблемы по ходу реализации этого злодеяния.

"То есть, все подробности видны. Главное, что для следствия нужно сделать, то, над чем они работают – это доказать, кто был заказчиком", - отметил Пономарев.





Напомним, 23 марта в Киеве застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Киллер открыл по нему огонь возле отеля "Премьер-Палас" в центре столицы, куда Вороненков шел на встречу с еще одним бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым.

В ходе нападения между киллером и охранником Вороненкова завязалась перестрелка, в ходе которой они оба получили ранения. От полученных ранений киллер скончался в больнице. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что убийство Вороненкова совершил гражданин Украины Павел Паршов - агент российских спецслужб, внедренный в силовые структуры Украины.