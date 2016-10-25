Помощник депутата польского Сейма пытался нелегально вывезти из Украины партию сигарет и янтаря

Гражданин Польши потребовал у пограничников пропустить его без очереди и предоставил им письмо от польского депутата.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины совместно с таможенниками задержали на украино-польской границе крупную партию сигарет и янтаря, которые пытался незаконно вывезти из страны помощник депутата Сейма Польши.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, поздно вечером на пункт пропуска "Краковец" прибыл автомобиль "Крайслер" польской регистрации, водитель которого назвал себя помощником польского депутата и потребовал пропустить его без очереди.

"Водитель, гражданин Польши 1995 года рождения, заявил, что является помощником депутата Сейма Польши и попросил о первоочередном проезде, поскольку следует со служебной целью и спешит по важным государственным делам. Поляк даже предоставил правоохранителям письмо-просьбу лично от депутата. Однако все эти документы не сбили с толку пограничников и они направили автомобиль на общий с сотрудниками таможни углубленный досмотр. В результате дополнительной проверки в пустотах под задним сидением и в багажном отделении группа досмотра выявила 2430 пачек сигарет с украинскими акцизными марками и 11,8 кг необработанного янтаря", – указывается в сообщении ведомства.

Автомобиль и контрабандный товар, который он перевозил, изъяли. Ведутся следственные действия.

Напомним, 21 мая сотрудники закарпатской таможни пресекли попытку нелегального вывоза из страны табачной продукции, общей стоимостью в 620 тысяч гривен. Злоумышленник – муж первого секретаря посольства Украины в Словакии, пытался вывести из Украины контрабанду, предоставив пограничникам дипломатический паспорт.

Вскоре после инцидента, 3 июня Президент Петр Порошенко уволил посла Украины в СловакииОлега Гаваши.