Получив безвиз с ЕС, Украина окончательно оформила развод с РФ – Порошенко

Порошенко обвинил Россию в препятствовании в получении безвиза.
Получив безвизовый режим
, Украина окончательно отходит от России и возвращается домой в Европу, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу "1+1".
"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать", - подчеркнул президент.
Он заявил, что отныне в Украине будут действовать три свободы - свобода движения товаров, капиталов и людей.
"Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - сказал Порошенко.
По его словам, безвизу Украины с ЕС препятствовали как внутри страны, так и за рубежом. В частности, подчеркнул Порошенко, некоторые украинские еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвиз.
Также, по словам Порошенко, были и внешние препятствия, в частности, попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с целью не давать Украине безвизовый режим.
По материалам:
Интерфакс-Украина