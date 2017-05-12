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Получив безвиз с ЕС, Украина окончательно оформила развод с РФ – Порошенко

12 мая в 00:50
Порошенко обвинил Россию в препятствовании в получении безвиза.  
безвизовый режим
Безвиз развел Украину с Россией
rossandhelen / Depositphotos
Получив безвизовый режим, Украина окончательно отходит от России и возвращается домой в Европу, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу "1+1". 
 
"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать", - подчеркнул президент.
 
Он заявил, что отныне в Украине будут действовать три свободы - свобода движения товаров, капиталов и людей.
 
"Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - сказал Порошенко.
 
По его словам, безвизу Украины с ЕС препятствовали как внутри страны, так и за рубежом. В частности, подчеркнул Порошенко, некоторые украинские еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвиз.
 
Также, по словам Порошенко, были и внешние препятствия, в частности, попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с целью не давать Украине безвизовый режим. 
 
 
Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.
 
По материалам: Интерфакс-Украина
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