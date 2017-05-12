Получив безвиз с ЕС, Украина окончательно оформила развод с РФ – Порошенко

Порошенко обвинил Россию в препятствовании в получении безвиза.

Безвиз развел Украину с Россией rossandhelen / Depositphotos Получив безвизовый режим , Украина окончательно отходит от России и возвращается домой в Европу, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу "1+1".

"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так по-философски мы должны это воспринимать", - подчеркнул президент.

Он заявил, что отныне в Украине будут действовать три свободы - свобода движения товаров, капиталов и людей.

"Речь идет не только и не столько о безвизовом пересечении границы, речь идет о возвращении Украины к историческому месту в составе европейских стран", - сказал Порошенко.

По его словам, безвизу Украины с ЕС препятствовали как внутри страны, так и за рубежом. В частности, подчеркнул Порошенко, некоторые украинские еврооптимисты публично обращались к руководству Еврокомиссии и Евросоюза с призывом не давать Украине безвиз.

Также, по словам Порошенко, были и внешние препятствия, в частности, попытки мобилизовать антиевропейские силы внутри ЕС с целью не давать Украине безвизовый режим.