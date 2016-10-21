Полторак указал на невозможность отвода войск в Станице Луганской

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На участке возле Станицы Луганской продолжается обострение ситуации, заявил министр обороны.

Боевики продолжают мешать разведению войск в районе Станицы Луганской Радіо Свобода

Украинская сторона до сих пор не может начать процесс отвода войск в Станице Луганской Луганской области из-за минометных обстрелов позиций ВСУ боевиками террористической организации "ЛНР", сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

"В районе Станицы Луганской, к сожалению, мы пока не развели, и там нет пока оснований чтобы разводить, потому что есть проблемы. Буквально вчера был обстрел из минометов", - сказал Полторак телеканала "112 Украина".

Он также напомнил, что разведение сторон конфликта уже произошло на участках возле сел Петровское и Золотое, а на участке возле Станицы Луганской продолжается обострение ситуации.

Также об ограничении доступа к участку разведения сил АТО и боевиков в районе пгт Станица Луганская из-за наличия мин и отсутствии гарантий безопасности заявили и в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Ограничен доступ к участку разведения в районе населенного пункта Станица Луганская - отсутствуют гарантии безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ.

После встречи "Нормандской четверки" в Берлине президент Украины Петр Порошенко заявил, что участники встречи договорились о том, что после завершения развода войск на участках Золотое, Петровское и Станица Луганская, там должны быть установлены постоянно действующие мониторинговые посты ОБСЕ, после чего будут начаты переговоры с последующими четырьмя местами для разведения.

Ранее, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.