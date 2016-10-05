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Полторак рассказал, на какое летальное оружие от США может рассчитывать Украина

5 октября в 10:34

Сегодня ВСУ остро нуждаются в современных системах ПВО и противотанковых средствах, отметил глава Минобороны.

Полторак
Полторак рассказал о перспективах получения Украиной летального оружия из США
president.gov.ua
В случае согласия американской стороны передать Украине летальные вооружения, Киев запросит у США средства противовоздушной обороны и противотанковые системы, сообщил министр обороны Степан Полторак.

Как отметил глава Минобороны в эфире программы "Левый берег" на канале "24", в данный момент Украина испытывает наиболее острую потребность именно в этих типах вооружений.

При этом, Полторак не стал говорить о вероятных сроках получения Украиной оружия, указав на то, что соответствующее решение должен принимать президент США.

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Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.

Как заявил министр обороны США Эштон Картер, Соединенные Штаты продолжают рассматривать вопрос о предоставлении Украине оборонительных летальных вооружений.

По словам главы Пентагона, данный вопрос "находится в рассмотрении" и решение будет зависеть "от того, как Россия будет выполнять Минские соглашения".

Вопрос о предоставлении Украине летального оружия рассматривается в США после начала российской агрессии в 2014 году. Посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Украина вряд ли получит летальное оружие от США до выборов президента из-за отсутствия "политического решения Белого дома".

По материалам: Телеканал «24»
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Тэги Украина США оборона
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