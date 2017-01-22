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Полторак призвал Трампа продолжать оказывать Украине военную помощь

22 января в 00:59

Сумма военной помощи США Украине составила 1,3 миллиарда долларов. 

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Полторак призвал Трампа помогать ВСУ
Василий Артюшенко, ZN.UA
Министр обороны Украины Степан Полторак призывал президента США Дональда Трампа продолжить оказание политическую и военную помощь Украине, заявил он в интервью "Радио Свобода".   

"Очень важно для Украины иметь политическую поддержку со стороны Соединенных Штатов и сохранять санкции, введенные против России, так как это один из важнейших аспектов для сдерживания дальнейшей эскалации со стороны президента Владимира Путина", - сказал Полторак. 

По его словам, отмена санкций даст "опасный сигнал" России и другим странам, нарушающим международное право, создав в результате "хаоса в мире". 

Глава Минобороны заявил, что Россия может иметь целью захват больших территорий Украины, или даже вторжение в одну из стран-членов НАТО. 

Как отметил Полторак, военную помощь Украине оказывают 18 стран, в том числе, от США, Великобритании, Канады и Литвы. С 2014 года стоимость военной помощи США Украине составила более 1,3 миллиарда долларов с учетом стоимости учений и оборудования. При этом, только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему. 

По словам Полторака, помощь США, особенно в подготовке войск, имеет решающее значение для Украины. 

"К сожалению, мы не можем влиять на любые решения Трампа, он может принять их или не принять о помощи США Украине", - сказал Полторак. 

По его мнению, единственный способ закончить конфликт на Донбассе - "политическими и дипломатическими средствами", но это возможно только, если Украина будет иметь мощную армию.

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Новый президент США Дональд Трамп будет уделять минимум внимания традиционному трансатлантическому сотрудничеству с европейскими союзниками по НАТО, сосредоточившись на укреплении промышленной и военной мощи США, считает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Украина США помощь Полторак военный президент Россия Литва санкции доллар стоимость НАТО средства
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2 комментария
  • faraxryd Сегодня, 06:58 сдал сепарам в 2014г части и подразделения внутренних войск - сегодня успешно сдаёт ВСУ. Президент по себе подобрал команду. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • mAvEQBaYIMY3jGE Сегодня, 01:45 "или даже вторжение в одну из стран-членов НАТО" - министр считает американцев тупыми ?Боже когда у нас министры станут профессионалами ,а не предсказателями . Ответить Цитировать Пожаловаться
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