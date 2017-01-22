Полторак призвал Трампа продолжать оказывать Украине военную помощь

Сумма военной помощи США Украине составила 1,3 миллиарда долларов.
"Очень важно для Украины иметь политическую поддержку со стороны Соединенных Штатов и сохранять санкции, введенные против России, так как это один из важнейших аспектов для сдерживания дальнейшей эскалации со стороны президента Владимира Путина", - сказал Полторак.
По его словам, отмена санкций даст "опасный сигнал" России и другим странам, нарушающим международное право, создав в результате "хаоса в мире".
Глава Минобороны заявил, что Россия может иметь целью захват больших территорий Украины, или даже вторжение в одну из стран-членов НАТО.
Как отметил Полторак, военную помощь Украине оказывают 18 стран, в том числе, от США, Великобритании, Канады и Литвы. С 2014 года стоимость военной помощи США Украине составила более 1,3 миллиарда долларов с учетом стоимости учений и оборудования. При этом, только Литва предоставила Украине стрелковое оружие и боеприпасы к нему.
По словам Полторака, помощь США, особенно в подготовке войск, имеет решающее значение для Украины.
"К сожалению, мы не можем влиять на любые решения Трампа, он может принять их или не принять о помощи США Украине", - сказал Полторак.
По его мнению, единственный способ закончить конфликт на Донбассе - "политическими и дипломатическими средствами", но это возможно только, если Украина будет иметь мощную армию.
Новый президент США Дональд Трамп будет уделять минимум внимания традиционному трансатлантическому сотрудничеству с европейскими союзниками по НАТО, сосредоточившись на укреплении промышленной и военной мощи США, считает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.Радіо Свобода