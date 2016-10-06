Полторак озвучил потери ВСУ в Донбассе с начала года

С января террористы совершили более 12 тысяч вооруженных провокаций в зоне АТО.

Министр обороны Украины привез в Швецию доказательства российской агрессии против Украины Министерство обороны Украины

С начала 2016 года боевики российско-террористических формирований более 12 тысяч раз нарушали режим тишины в зоне проведения антитерористической операции, что привело к гибели 173 военнослужащих, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время визита в Швецию.

Во время встречи с начальником Главного штаба обороны Вооруженных сил Швеции Денисом Гуленспоре в Стокгольме в четверг, 6 октября, глава украинского оборонного ведомства рассказал о ситуации на востоке Украины, передает пресс-служба Минобороны Украины

Полторак также сообщил, что на территории Украины находятся 6 тысяч российских военнослужащих.

Украинская делегация ознакомила шведских коллег с доказательствами пребывания войск РФ на территории Украины, продемонстрировав видео, на котором четко видно как через неконтролируемы участок границы в ОРДЛО заезжает военная техника и вооружение.

Министр обороны Украины заверил командование Вооруженных сил Швеции, что Украина продолжает политику мирного урегулирования конфликта.

"Действия нашей страны направлены на четкое соблюдение требований Минских договоренностей, решение проблем исключительно политическим путем", – подчеркнул Полторак.

Стороны также обсудили украинско-шведское сотрудничество в оборонной сфере. В частности, речь шла о о помощи украинской стороне в подготовке специалистов по тактической медицине, возобновления сотрудничества в сфере экологической безопасности и вопросы реформирования армии.

Ранее первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заявлял, что за два года в Донбассе убили 10 тыс. украинских граждан, были ранены – более 20 тысяч человек, а около 1,8 млн человек стали беженцами.