Полторак обсудил с президентом ПА НАТО реформу Минобороны и ВСУ

По словам Полторака, трудно реформировать Вооруженные cилы во время боевых действий.

Полторак в Италии провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Василий Артюшенко, ZN.UA

Министр обороны Украиныво время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, а также состояние реформирования Минобороны и ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Реформировать Вооруженные cилы во время боевых действий трудно, такого опыта нет ни у кого, но у меня нет ни единого сомнения, что нам все удастся", - сказал Полторак.

Как сообщалось, 3 апреля министры обороны Украины и Канады Степан Полторак и Харджит Саджжан в подписали "Соглашение об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны и Вооруженными силами Канады".

По словам главы Минобороны Украины, Соглашение будет способствовать налаживанию контактов с представителями канадской оборонной промышленности, а также позволит улучшить обеспечение Украины современной военной техникой и вооружениями.

Канада поставляет в Украину медикаменты, военную форму, одеяла и катера военного назначения, а канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих.