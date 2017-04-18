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Полторак обсудил с президентом ПА НАТО реформу Минобороны и ВСУ

18 апреля в 17:47

По словам Полторака, трудно реформировать Вооруженные cилы во время боевых действий.

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Полторак в Италии провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО
Василий Артюшенко, ZN.UA
Министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, а также состояние реформирования Минобороны и ВСУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Реформировать Вооруженные cилы во время боевых действий трудно, такого опыта нет ни у кого, но у меня нет ни единого сомнения, что нам все удастся", - сказал Полторак.

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Как сообщалось, 3 апреля министры обороны Украины и Канады Степан Полторак и Харджит Саджжан в подписали "Соглашение об оборонном сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны и Вооруженными силами Канады".

По словам главы Минобороны Украины, Соглашение будет способствовать налаживанию контактов с представителями канадской оборонной промышленности, а также позволит улучшить обеспечение Украины современной военной техникой и вооружениями.

Канада поставляет в Украину медикаменты, военную форму, одеяла и катера военного назначения, а канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Полторак реформы Минобороны
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