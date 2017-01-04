Полторак назвал число боевой техники и регулярных войск РФ в Донбассе

В Донбассе находится пять тысяч военных регулярной армии ВС России, заявил министр обороны Украины.

В Донбассе находится пять тысяч военных регулярной армии ВС РФ - Полторак Министерство обороны Украины

В Донбассе находится около 40 тысяч членов незаконный вооруженных формирований, среди них пять тысяч - военные регулярной армии РФ. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в интервью "5 каналу", передает 112.ua.

"Только в этом году больше 16 тысяч раз они нарушили режим тишины. Они сосредоточили там огромное количество вооружения и техники: около 600 танков, 1300 боевых машин, 760 артиллерийских машин, 300 систем залпового огня", - сообщил Полторак.

21 декабря 2016 года спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".