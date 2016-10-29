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Полторак наказал два десятка офицеров за плохое питание в воинских частях

29 октября в 18:17

Министр обороны считает, что за организацию питания персональную ответственность должен нести командир.

питание военных
Командиров наказали за плохое питание солдат
112.ua
Министр обороны Украины Степан Полторак привлек к ответственности 23 командира воинских частей, в которых по результатам проверок выявили ряд нарушений, касающихся учета личного состава, качества продуктов питания и качества услуги по предоставлению питания для военных, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Я не вижу карьерного роста для командира, который безразлично относится к своим подчиненным. За организацию питания персональную ответственность должен нести командир", - заявил Полторак после подведения итогов проверок. Министр также сообщил,  среди тех, кого привлекли к ответственности - 2 командира освобождены от должности, 5 - предупреждены о полном служебном несоответствии, 2 - понижены в должности, 3 - получили строгий выговор, 8 военных получили выговор.

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Как сообщалось, в конце июля министр обороны Степан Полторак нагрянул с проверкой в одну из воинских частей в Одессе, где выявил многочисленные нарушения с фере организации питания военных. 

А перед этим Полторак поручил военной службе правопорядка провести расследование ситуации с качеством питания в 169-м учебном центре "Десна" и передать материалы в военную прокуратуру.

В результате проверки продуктов в "Десне" обнаружены многочисленные нарушения. Например, некоторые продукты хранились при температуре +39 С. В морозильной камере, где хранилось замороженное мясо, температура достигала +15.

Кроме этого, были установлены случаи фальсификации сыра и сливочного масла. По результатам лабораторных исследований в этих продуктах были обнаружены 100% жиров неживотного происхождения (транс-жиры). В продукте под названием "сыр твердый" были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а в продукте под названием "масло" – плесневые грибы и дрожжи рода "Кандида". В мясе говядины были обнаружены бактерии кишечной палочки.

По материалам: ZN.UA
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