Польское посольство в Киеве упростило процедуру выдачи виз украинцам

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Получить польскую визу по упрощенной процедуре пока что можно только в столице.

Польша упростила выдачу виз гражданам Украины eabff / Depositphotos

Посольствов Украине ввело упрощенную процедуру регистрации ходатайств в визовые центры Киева, которая призвана ускорить процесс получения украинскими гражданами виз.

Как сообщает в Facebook Департамент консульской службы МИД Украины, с третьего октября заявитель, оформляющий шенгенскую визу в Польшу, может осуществить предоплату виз для себя и членов своей семьи через указанные МИД банковские учреждения, после чего ему в течение пяти дней предложат согласовать дату подачи документов.

Отмечается, что упрощенный вариант регистрации на подачу визовых документов будет действовать только в Пунктах приема визовых анкет в Киеве.

"По результатам работы новой процедуры регистрации в Киеве, если будет зафиксирована ее актуальность и ускорение процесса регистрации заявителей на получение польской визы, такая система будет введена в визовых центрах и консульских учреждениях Польши во Львове, Луцке, Харькове, Одессе", – резюмируется в сообщении.

Напомним, по данным польского нацбанка, 94% всех украинцев, которые посетили Польшу, приезжали в страну с целью трудоустроиться. Польские работодатели выдали 760 тысяч заявлений о намерении принять на работу гражданина Украины. Этот документ нужен, чтобы легально работать полгода в соседней стране без открытия рабочей визы.

Тем временем пятого октября еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что процедура предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет успешной.