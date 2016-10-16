Полозов заявил, что ему угрожают уголовным делом за защиту крымского татарина

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Адвокат считает, что российская власть хочет показать, что защищать крымских татар и украинских политзаключенных в России опасно.

Адвокату инкриминируют оскорбление представителя власти и неуважение к суду

Адвокат Николай Полозов , который выступал защитником Надежды Савченко и Ильми Умерова, может попасть под уголовное преследование в Крыму, об этом он заявил в эфире " Громадського ".

Адвокату инкриминируют оскорбление представителя власти и неуважение к суду. "Здесь важны не номера статей, по которым они хотят привлечь, а сам факт давления на защиту. Поскольку я, в отличие от многих крымских адвокатов, все-таки человек, который приехал в этом плане у меня немного больше свободы, чем у них. У них там семьи живут, и оказывать давление на них очень легко ", - отметил Полозов.

Адвокат считает, что российская власть хочет показать, что защищать крымских татар и украинских политзаключенных в России "опасно, не нужно, вредно".

"Если все-таки им удастся" продавить "меня, осуществить это давление и возбудить уголовное дело, это будет очень печальный сигнал для всех. Это будет означать, что без защиты останутся люди. Я надеюсь, этого не произойдет. Пока я не собираюсь останавливать свою работу в Крыму, я продолжаю защищать Ахтема Чийгоза и надеюсь, что в споре, кто сильнее - я или российские власти - я окажусь сильнее ", - сказал он.

Крымский татарин Ахтем Чийгоз, задержан за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014, обвиняется в организации массовых беспорядков.