Положительно оценивают результаты Минских договоренностей 9% украинцев

Минские соглашения были подписаны два года назад. Украинцы недовольны их результатами.

Украинцы поставили диагноз Минским договоренностям tvc.ru

Только каждый 11-й гражданин Украины (9,2%) положительно оценивает результатыо ситуации в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Около трети опрошенных (30,2%) оценивают результаты Минских договоренностей негативно и еще около трети (32,6%) – нейтрально. 16,0% респондентов ответили, что ничего не знают об этих договоренностях, а 12,1% опрошенных затруднились с ответом.

Исследование проведено Центром Разумкова с 18 по 23 ноября 2016 года во всех регионах Украины оккупированных территорий 2015 среди респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что в случае референдума о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей половина населения (49,6%) приняли бы в нем участие, четверть населения (25,5%) – не приняли бы, а еще четверть опрошенных (24,4%) не определились.

Большинство тех, кто принял бы участие в референдуме (53,6%) поддержали бы официальное признание оккупации этих территорий и их изоляцию до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.

29,6% из тех, кто принял бы участие в референдуме поддержали бы предоставление этим территориям особого статуса, амнистии для участников сепаратистских движений, которые не совершили тяжких преступлений, и проведение выборов до установления официального контроля над этими территориями со стороны Украины.